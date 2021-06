USAID se reunió con el Presidente Giammattei y diversos sectores

Samantha Power, en su primera gira internacional como administradora de USAID, visitó Guatemala luego de su gira por el Salvador y por último Honduras, en seguimiento a prioridades de la administración del presidente de EE.UU., Joe Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris.

Power sostuvo diversas reuniones, entre ellas una con la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, a la cual asistieron representantes de cada una de las fiscalías de la institución.

En donde abordaron temas sobre la coordinación, cooperación y continuidad del fortalecimiento en la lucha contra la corrupción e impunidad, así como el combate a las extorsiones, lavado de dinero y tráfico ilícito de migrantes.

«Tuve una conversación franca pero esencial con la Fiscal General y Jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, sobre la necesidad de resultados reales en la lucha del país contra la corrupción y de poner fin a los intentos de debilitar los esfuerzos e instituciones anticorrupción», indicó Power a través de su red social Twitter.

