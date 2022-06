Varias personas fallecen por ataque en hospital de Tulsa, Oklahoma

Varias personas murieron hoy en un tiroteo en el campus del Hospital St. Francis en Tulsa, Oklahoma, según el Departamento de Bomberos de Tulsa. “El sospechoso disparó y mató a varias personas”, dijo el portavoz Andy Little a CNN, aunque no pudo proporcionar cifras específicas.

Little dijo que al menos una persona fue sacada del hospital con heridas graves y que les dijeron que el atacante “entró con un rifle”. El tiroteo tuvo lugar en el edificio Natalie en el campus del hospital, un edificio de consultorios médicos en el campus del Hospital St. Francis.

«En este punto, podemos confirmar que el tirador está muerto», según una publicación de Facebook del Departamento de Policía de Tulsa. “Los agentes actualmente están revisando cada habitación del edificio en busca de amenazas adicionales”.

Darin Glodo, del Departamento de Policía de Tulsa, le dijo a CNN: “Tenemos heridos”, pero no pudo proporcionar de inmediato más detalles sobre la cantidad de personas heridas.

La policía de Tulsa está evacuando el edificio médico, dijo el sargento Richard Meulenberg a los periodistas en el lugar, incluido KTUL, afiliada de CNN. La policía dice que el sospechoso del tiroteo está muerto, aunque no está claro si su muerte fue autoinfligida.

Meulenberg dijo que varias personas resultaron heridas y que llevará tiempo completar la evacuación. “Tenemos varios pisos… con cientos de habitaciones y cientos de personas dentro del edificio”, dijo.

“En este momento estamos tratando esto como una escena catastrófica”, dijo Meulenberg.

ACTIVE SHOOTER SITUATION UPDATE: See our Facebook for more info: pic.twitter.com/dla5NWukWM

— Tulsa Police (@TulsaPolice) June 1, 2022