Congresistas de EE.UU.: La amenaza real es el gobierno guatemalteco

Ante la decisión del gobierno de no permitir el ingreso de Iván Velásquez al país, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de EE.UU. advirtió sobre sanciones.

En un comunicado, el gobierno aduce que la decisión fue tomada tras razonar que Velásquez es una persona que “atenta contra el orden y la seguridad pública”.

El escrito explica que la decisión fue recomendada al presidente Jimmy Morales por el Consejo de Seguridad Nacional.

Además, solicita a la Organización de las Naciones Unidas designar el sustituto de Velásquez.

El comisionado viajó a Washington ayer, lunes 3 de septiembre.

Por su parte, los representantes estadounidenses Elliot Engel y Albio Sires calificaron la medida como un gran golpe en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de EE.UU. solicitaron a Morales enmendar la decisión, para que no afecte la asistencia de esa nación.

RM @RepEliotEngel and @RepSires on the Guatemalan government’s decision to deny International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) Commissioner Ivan Velasquez re-entry into the country: https://t.co/lZjFVe6MeX pic.twitter.com/BVdGVVUA4L

Aseguraron que la “verdadera amenaza” a la seguridad de Guatemala es el gobierno, que se rehúsa a respetar la preeminencia de la ley y solo protege los “intereses de los corruptos”.

También la congresista Norma Torres, adujo que “tarde o temprano” todos los criminales enfrentan la justicia.

The Guatemalan government has blocked the head of the U.S.-funded anti-corruption commission @CICIGgt from returning to the country. Yet another blatant attempt to get away with corruption and evade prosecution. Sooner or later, all criminals face justice.

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) 4 de septiembre de 2018