Veteranos militares realizan bloqueo en Chiquimula

Las fronteras de El Florido y Agua caliente con Honduras y Anguiatu CON EL Salvador quedaron bloqueadas al no haber paso en SAN Esteban Chiquimula por los militares retirados.

Los más afectados con estos bloqueos son los ciudadanos que no pueden transitar y deben de pagar doble pasaje.

Los ex militares indicaron que de no tener una respuesta hoy el bloqueo NO lo levantarán.

Pará Canal Antigua reportó Alba Luz Ventura de Paxtor desde Chiquimula