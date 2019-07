Viceministro de Seguridad: reuniones bilaterales con EE.UU. continuarán

El viceministro de Seguridad, Luis Arévalo, se pronunció sobre el acuerdo de tercer país seguro, afirmando que continuarán las reuniones bilaterales con los Estados Unidos, mientras se analiza la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

Una reunión que sostendría el presidente Jimmy Morales con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, supuestamente para firmar un acuerdo que convertía a Guatemala en el tercer país seguro para migrantes fue suspendida.

Esto, luego de que la Corte de Constitucionalidad resolviera que un acuerdo de ese tipo debía ser conocido y aprobado por el Congreso de la República antes de ser firmado. No obstante, el viceministro de seguridad dijo desconocer que el motivo del viaje fuera ese, aparte de que el país no debe comprometerse a algo que no pueda cumplir.

Aseguró que cada persona que esté en territorio guatemalteco de forma irregular será expulsada, de acuerdo con las leyes migratorias del país y que la población debe estar clara en que no se está comprometiendo al país en nada.

