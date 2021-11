Vicepresidencia no estará en el Consejo de Seguridad alimentaria

El presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria, Juan Francisco Mérida, envió a los integrantes de la sala el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La Propuesta que fue trabajada por asesores de la comisión y la Secretaría de Seguridad Alimentaria.

Uno de los artículos reformados, es la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional Conasan, en el que eliminan la presencia del Vicepresidente de la República. Quien actualmente preside el Consejo y en su lugar quedaría el Presidente de la República,.

Además se integra

Al Consejo a los presidentes de las comisiones de Finanzas, Agricultura y Salud, del Legislativo. Pero que lectura se le puede dar a este cambio.

En los cambios, también se crea el Comité Técnico de Enlace Interinstitucional (CTI) que será el órgano de apoyo de la Conasan para planificar, coordinar y dar seguimiento a las acciones establecidas a nivel nacional, departamental y municipal.

La propuesta establece además que cada una de las instituciones que conforman la Conasan priorizará en las asignaciones presupuestarias atender las regiones con índices altos de desnutrición crónica y aguda.

En ella participan ocho ministerios, cuatro secretarías y cinco entidades descentralizadas a las cuales se les asignó el próximo año un monto de Q5.6 millardos para atender el tema de seguridad alimentaria. Para lo que necesitan Q55.7 millones. Para el Plan Operativo Anual se requieren Q6.1 millardos, para cubrir los programas nutricionales.

En el contexto del análisis

Los empresarios deberían de ceder. Es bonita la retórica del Enade pero sin poner recursos. Nadie tiene el vestido que le corresponde. Un acuerdo nacional es factible siempre y cuando nos hablemos de frente. Sería un diálogo sincero», indica Carlos Hoffman.

«Si este tema de la desnutrición no nos unifica, no encuentro otro. No me importa la motivación por la cual se involucren. El próximo gobierno desaprovecharía una gran oportunidad. Si se copia, que no se haga una mala copia de otros países», dice Raquel Zelaya.

«No puede ser que quede a la voluntad, sino es la obligación de los funcionarios. Está demostrado que si baja la desnutrición crónica hay desarrollo. Si no hay políticas que trasciendan los gobiernos, no se podrá lograr nada. Cada partido pone su sello», dice Lily Caravantes.

«Categóricamente este gobierno no hará nada de impacto. Lo que se augura es que empeorará y se maquillarán los datos. El gobierno está hundiéndose en su propia dinámica. La gente está desesperada», asegura Carlos Hoffman.

«El presupuesto de la nación debería ser un componente del plan. Es una dictadura del Minfin sobre Segeplan. No seguimos un norte de país. De raíz se debería replantear el país. Aprobar un plan que guie y un presupuesto acorde», explica Carlos Hoffman.

Según las cifras publicadas en el portal del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, hasta el 23 de octubre se registraron 21 mil 162 casos de desnutrición aguda y 46 niños menores de cinco años fallecidos.

Vea la entrevista en este link:

https://www.youtube.com/watch?v=GM-Hyb1vVgM