Vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, se reúne con empresarios para inversión en Triángulo Norte

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, se reunió con líderes del sector privado internacional dispuestas a invertir en los países del triángulo norte.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció el compromiso de una docena de empresas y organizaciones para invertir en Centroamérica con el objetivo de potenciar su economía y frenar la migración.

El plan, nombrado por la vicemandataria “Llamado a la acción”, se compone de seis áreas de desarrollo que buscan hacer crecer a los emprendedores de pequeñas empresas en la región, dentro de la economía digital y la tecnología financiera.

Las compañías que participaron en el encuentro son: Acción, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, Harvard TH Chan School of Public Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, The Tent Partnership for Refugees y el Foro Económico Mundial.

La agenda que lidera la vicepresidenta también se ha fijado en la atención al combate de la inseguridad alimentaria, entrenamiento laboral para el sector formal, así como trabajar en el impacto que ha causado la pandemia del coronavirus en la región.