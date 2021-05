Vicepresidenta Kamala Harris confirma visita a Guatemala para junio próximo

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirma visita a Guatemala para junio próximo.

Este miércoles trasciende que la vicemandataria visitará México y Guatemala el 7 y 8 de junio, en una visita para abordar las causas de las migraciones ilegales.

El pasado 30 de marzo, Harris y el presidente Alejandro Giammattei, sostuvieron una conversación telefónica para abordar temas como la migración, cooperación y seguridad fronteriza.

Luego el 26 de abril, los mandatarios sostuvieron otro encuentro, pero esta vez por medio de videoconferencia.

Abordaron las causas que provocan las migraciones irregulares desde Guatemala, como la falta de oportunidades de desarrollo, la violencia, la violencia de género, la desigualad y la corrupción, entre otras. Y Harris no dejó de lado causas como los fenómenos climáticos y la pandemia de Covid-19.

La vicemandataria resaltó que la ayuda por parte de Estados Unidos hacia Guatemala, que según afirmó aumentará, requerirá trabajo y voluntad política.

Un día después, por la misma vía electrónica, la Vicepresidenta se reunió con representantes de varias organizaciones de la sociedad civil, empresarial y grupos indígenas del país, entre otros, para escuchar sus propuestas y perspectivas sobre las causas de las migraciones ilegales.

Harris fue designada por el mandatario estadounidense Joe Biden para dirigir las negociaciones de su gobierno con los países de Centroamérica involucrados en el fenómeno migratorio.

La funcionaria se pronunció recientemente sobre lo ocurrido en El Salvador, con la destitución de magistrados y del Fiscal General, además de señalar que mientras no se erradique la corrupción en los países del Triángulo Norte, éstos no podrán acceder al desarrollo sostenible.

We have deep concerns about El Salvador’s democracy, in light of the National Assembly’s vote to remove constitutional court judges. An independent judiciary is critical to a healthy democracy – and to a strong economy.

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 3, 2021