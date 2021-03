Vicepresidenta Kamala Harris dirigirá acciones de Estados Unidos sobre migración ilegal

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, informo que dirigirá las acciones de ese país con países centroamericanos y México, sobre la migración ilegal.

En su cuenta de Twitter, Harris dijo que el mandatario Joe Biden le solicitó dirigir «el trabajo diplomático» con México, El Salvador, Guatemala y Honduras para abordar la situación de la frontera sur de esa nación norteamericana.

.@POTUS asked me to lead our diplomatic work with Mexico, El Salvador, Guatemala, and Honduras. To address the situation at the southern border, we have to address the root causes of migration. It won’t be easy work—but it's necessary.

