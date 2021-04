Vicepresidenta Kamala Harris planea visitar Guatemala en junio

La Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitaría el país en junio próximo, se reveló durante el encuentro en línea que sostuvo con el presidente, Alejandro Giammattei.

Los funcionarios abordaron las causas que provocan las migraciones irregulares desde Guatemala, como la falta de oportunidades de desarrollo, la violencia, la violencia de género, la desigualad y la corrupción, entre otras. Sin embargo, Harris no dejó de lado causas como los fenómenos climáticos y la pandemia de Covid-19.

Harris dijo valorar la relación entre los países y ambos pueblos, y resaltó que la ayuda por parte de Estados Unidos requerirá trabajo y voluntad política.

«Yo creo que con esto todos tenemos que participar de manera conjunta, no solamente va a necesitarse el deseo político, sino el trabajo duro para que nosotros podamos ofrecer un futuro promisorio», resaltó.

La Vicepresidenta dijo que este martes sostendrá una reunión con lideres de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos.

To address the acute factors and root causes of migration, we’re building a comprehensive strategy with governments, international institutions, the private sector, and community organizations. I met with foundation leaders to discuss their crucial work in the Northern Triangle. pic.twitter.com/FjTxLRKOoA

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 22, 2021