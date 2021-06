Victoria’s Secret cambia sus «ángeles» por activistas

Menos de dos años después de que Victoria’s Secret cancelara su desfile de modas anual repleto de estrellas, conocido por sus looks de pasarela que combinaban lencería con alas enormes, la marca está retirando definitivamente a sus supermodelos llamados «ángeles».



Y para reemplazarlas llega un nuevo grupo de siete embajadoras, llamado «Colectivo VS», que son conocidas por su trabajo de defensa en la igualdad de género y la positividad corporal, y que representan una gama más amplia de tipos de cuerpos e identidades sexuales y de género.

El colectivo, que incluye a la futbolista Megan Rapinoe, la actriz Priyanka Chopra Jonas y la modelo de talla grande Paloma Elsesser, trabajará en nuevas líneas de productos y contenido multimedia, además de apoyar las causas de las mujeres para la compañía, según un comunicado de prensa.

«Este es un cambio dramático para nuestra marca, y es un cambio que adoptamos desde nuestro núcleo», dijo el CEO de Victoria’s Secret, Martin Waters, en un comunicado.

Waters fue promocionada en febrero, cuando la empresa matriz de Victoria’s Secret, L Brands, intentó venderla a una firma de capital privado en un acuerdo de US$ 525 millones que finalmente fracasó. (Victoria’s Secret ahora tiene planes de convertirse en su propia empresa que cotiza en bolsa). El miércoles, Waters le dijo al diario The New York Times que ya no ve a los ángeles «como culturalmente relevantes».

El cambio radical se produce después de años de críticas de que Victoria’s Secret estaba promoviendo ideas anticuadas de la feminidad y que sus colecciones estaban hechas para una gama limitada de tipos de cuerpo. Según Women’s Wear Daily, la marca tenía una participación de mercado del 19% en el espacio de ropa íntima para mujeres de EE.UU. en diciembre de 2020, frente al 32% en 2015. El año pasado, L Brands anunció que cerraría una cuarta parte de las tiendas de Victoria’s Secret. Luego cerraron más siguieron principios de este año.

«Especialmente en los últimos cinco años, la crítica pública a los estrechos y exclusivos ideales de belleza de Victoria’s Secret se ha ido acumulando y sus ventas comenzaron a declinar», dijo Chantal Fernández, corresponsal senior de la publicación comercial The Business of Fashion, por correo electrónico. «El cambio de marca anunciado esta semana es la primera indicación significativa real de cómo VS está tratando de hacer avanzar su marketing».

*Con información de CNÑ