Video: Angelina Jolie se rodea de abejas para sesión fotográfica

Angelina Jolie sorprendió a sus seguidores donde se le ve rodeada de abejas para un artículo de National Geographic.

El retrato fue tomado por el fotógrafo Dan Winters para National Geographic’s Día Mundial de la abeja para una entrevista exclusiva con Jolie, quien asegura que es importante más ahora que nunca proteger a la población de abejas.

«Con tantas cosas que nos preocupa en todo el mundo y tanta gente que se siente abrumada por las malas noticias y la realidad de lo que se está derrumbando, esta es una situación todavía que podemos manejar», dijo Jolie, de 45 años, a la revista. «Ciertamente, todos podemos intervenir y hacer nuestra parte».

El sufrimiento de las abejas, según Jolie

«No creo que mucha gente sepa el daño que está haciendo. Mucha gente simplemente está tratando de pasar el día», agregó. «Quieren hacer el bien. No quieren ser destructivos. No saben qué comprar. No saben qué usar. Así que creo que parte de esto es querer ayudar a que sea simple para todo el mundo, porque lo necesito».

Jolie, que ha sido designada la «madrina» de Women for Bees, un programa lanzado por la UNESCO de las Naciones Unidas para capacitar y apoyar a las apicultoras emprendedoras de todo el mundo.

La experiencia durante la toma de fotos

En cuanto a cómo logró la impresionante instantánea, Jolie dijo que no pudo ducharse durante tres días antes.

«Tuve una que se me metió debajo del vestido todo el tiempo. Era como una de esas viejas comedias», agregó. “Seguí sintiéndolo en mi rodilla, en mi pierna, y luego pensé, ‘Oh, este es el peor lugar para picarme. Se está acercando mucho’. Se quedó allí todo el tiempo que estuvimos haciendo el rodaje. Y luego, cuando me quité todas las otras abejas, le levanté la falda y se fue».

Sin embargo, señaló que «me sentía encantadora al estar conectada con estas hermosas criaturas».