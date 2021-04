Video: El helicóptero Ingenuity realiza con éxito su primer vuelo en Marte

El helicóptero Ingenuity ha completado con éxito su histórico vuelo en Marte y aterrizó de forma segura en la superficie marciana, según la NASA.

El primer vuelo controlado y propulsado en otro planeta tuvo lugar a las 3:30 a.m., hora de Miami.

A diferencia de cuando el compañero de viaje del helicóptero, el rover Perseverance, aterrizó en Marte –el 18 de febrero–, hubo un poco de espera para saber cómo le fue al helicóptero en su intento.

El equipo de helicópteros estaba en el control de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA en Pasadena, California, el lunes por la mañana temprano para recibir y analizar los primeros datos del intento de vuelo del Ingenuity.

"Wow!"

The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs

— NASA (@NASA) April 19, 2021