La Sociedad Estadounidense de Meteoritos dijo que recibió cientos de informes sobre una bola de fuego el martes 16 de enero por la noche desde Michigan y otros estados e incluso la provincia canadiense de Ontario.

Algunos vecinos de Michigan dijeron que sus viviendas se estremecieron.

The flash of light that lit the night sky in Michigan on Tuesday is likely a meteor, the National Weather Service says https://t.co/097sAJl5zJ pic.twitter.com/PMwpSz6GbC

— CNN (@CNN) January 17, 2018