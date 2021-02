Video muestra el ataque al paseador de perros de Lady Gaga

El Departamento de Policía de Los Ángeles está examinando un terrorífico video de vigilancia que muestra a dos individuos cuando atacan al paseador de perros de Lady Gaga, le disparan y luego huyen de la escena con los dos bulldogs franceses del cantante.

Ese video es parte de la evidencia que los detectives están escudriñando, según el agente de la Policía de Los Ángeles Mike Lopez.

Las imágenes, grabadas por una cámara de vigilancia doméstica, muestran al paseador de perros en la Avenida Sierra Bonita en Hollywood el miércoles por la noche cuando un sedán de color claro desacelera y se detiene junto a él. Se pueden ver al menos dos personas saliendo del vehículo y acercándose al paseador de perros. En el video se escucha a la víctima gritar «no, no» mientras lucha con sus atacantes.

Se ve a un hombre sujetando a la víctima, mientras que el otro parece apuntar con un arma. Cuando suena un disparo, se ve a la víctima caer hacia atrás mientras los hombres corren de regreso al automóvil.

*SERIOUS* CW: Violence

Surveillance video shows moment Lady Gaga’s dogs were taken and her dog walker was shot. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/3IvcXB7PWI

— Def Noodles (@defnoodles) February 25, 2021