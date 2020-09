Video: policía arroja a una mujer al suelo durante una protesta

El impactante momento en que los agentes de policía arrojaron brutalmente al suelo a una mujer durante una protesta contra las restricciones de Covid-19 en Londres fue captado por la cámara, y las imágenes se están compartiendo ampliamente en línea.

La fea escena se desarrolló cuando los manifestantes se reunieron en Trafalgar Square el sábado para una manifestación de ‘No damos nuestro consentimiento’ contra las pautas del coronavirus del Reino Unido.

El video muestra a la manifestante parada en una silla portátil antes de que lleguen los oficiales de policía y le quiten la silla debajo de los pies.

La mujer, que parece ser de mediana edad, está involucrada en una pelea con un oficial de policía cuando el policía grande lanza un fuerte empujón que la hace estrellarse contra el suelo.

Las imágenes muestran a la mujer en considerable angustia en la pista mientras la multitud amonesta al oficial.

I mean, you seem intent on calling me a liar or something for some reason https://t.co/mjb1U1yO30 pic.twitter.com/BjypLSglLJ

El metraje acumuló miles de visitas en plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook el domingo. Varios miles de manifestantes asistieron a la protesta del sábado en Trafalgar Square en la segunda semana consecutiva de protestas contra el bloqueo en la capital del Reino Unido.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, está siendo criticado por hipocresía por calificar la manifestación de “inaceptable”, a pesar de dar su respaldo a las protestas de Black Lives Matter a principios de este año.

Sadiq Khan, June 6 on BLM protest: “I stand with you and share you anger & pain”

Sadiq Khan today on anti-lockdown protest: “ This is not acceptable… leave now”

Once agin, one rule for some… and another for others 🤷🏼‍♂️ https://t.co/GHeE9OBTiy

— Martin Daubney (@MartinDaubney) September 26, 2020