Video que promueve a ‘Desmond es increíble’ causa controversia total

Los medios liberales pueden estar felices de proclamar que la orientación o identidad sexual de Desmond es «el futuro», pero otros grupos de igual magnitud no lo está asimilando de la mejor manera.

Un video que promueve la confianza en sí mismo, utilizando como ejemplo a un niño drag, ha causado un gran controversia con millones de personas viendo el clip.

‘Desmond is Amazing’, un niño neoyorquino de 12 años cuyas apariciones en desfiles del orgullo gay, e incluso en clubes de striptease, donde bailó por la atención y los dólares de los hombres adultos, lo han llevado a lugares en la televisión y cobertura de adulación en la prensa rosa.

«Desmond Is Amazing, Desmond es increíble, es el futuro y estamos aquí para ello», declaró el domingo el sitio de noticias de medios Mashable.

Tuiteando un video que muestra a Desmond describiendo los clubes de drag que visitaba a los cinco años de edad y diciendo a sus «enemigos» que «se vayan».

Desmond Is Amazing is the future and we're here for it pic.twitter.com/jTWm1rRull

— Mashable (@mashable) November 3, 2019