Roberto Villate: “La CSJ violentó mi derecho de defensa y el debido proceso”

El 24 de agosto fue interpuesta una solicitud de antejuicio contra el diputado independiente y ex secretario del partido Líder, Roberto Villate, por supuesto financiamiento electoral ilícito, pero este no ha acudido a la citación de la pesquisidora, al asegurar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no le ha notificado el trasladado su expediente.

Villate por séptima vez

“El Juzgado de Paz se inhibió de conocer la solicitud de antejuicio, y la CSJ no me notificó su resolución de haberlo trasladado a la juez pesquisidora, lo cual viola mi derecho de defensa”, asegura el parlamentario.

Añade que espera la resolución de todos los recursos que ha interpuesto para no presentarse a las citaciones.

