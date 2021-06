Vin Diesel rinde homenaje a Paul Walker antes del lanzamiento de F9

Vin Diesel está pensando en su difunto amigo Paul Walker semanas antes del lanzamiento de F9 en Estados Unidos.

La película ya está haciendo un gran negocio en el extranjero, donde debutó en 8 mercados con 162,4 millones de dólares en todo el mundo antes de su estreno el 25 de junio en los EE. UU.

El domingo, Diesel publicó una foto de él y su ex coprotagonista, compartida por la hija de Walker (y ahijada de Diesel), Meadow Walker, escribiendo: «Semanas antes del lanzamiento de F9 @Meadowwalker me envía esta imagen y me dice lo feliz que la hace sentir la foto. Naturalmente, uno se llena de emoción, propósito y, en última instancia, gratitud. La hermandad eterna es una bendición más allá de las palabras. Espero hacerte sentir orgulloso. Con todo mi amor, Siempre «.

Meadow, de 22 años, se ha mantenido cerca de Diesel, de 53 años, y su familia, desde que su padre murió en un accidente automovilístico en noviembre de 2013.

La hija de Paul compartió previamente una selfie con los tres hijos de Diesel en junio de 2020, incluida su hija Pauline, de 6 años, y su hijo Vincent, de 11.

«Familia, para siempre», escribió Meadow en la leyenda.

Diesel también ha tratado a Meadow como uno de los suyos a lo largo de los años. «Podría decir que estoy muy orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo, pero la verdad es que siempre he estado orgulloso de ti», escribió en Instagram en 2019, celebrando su 21 cumpleaños.

Paul protagonizó seis de las primeras siete películas de Fast & Furious, cinco de las cuales apareció con Diesel. Sus hermanos Cody y Caleb lo reemplazaron después de su muerte para terminar de filmar Furious 7, que contó con «See You Again» de Wiz Khalifa y Charlie Puth, nominada al Globo de Oro y al Grammy , grabada como un tributo a la fallecida estrella.

*Con información de PEOPLE.