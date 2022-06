Vocalista de «The Killers» interrumpe concierto para ayudar a fan de 67 años

Doug James, de 67 años, conoció al vocalista de The Killers después de ser cargado en brazos por la multitud hasta el escenario.

La banda liderada por Brandon Flowers sorprendió a sus fans cuando detuvieron su presentación el 12 de junio en el Estadio Old Traffod en Manchester, solo para saber que había ocurrido con un fan.

Flowers saltó del escenario para ver como estaba Doug James, quién mientras hacia crowdsurfing entre el público, cayó al suelo y se golpeó en la cabeza.

«¿Quién dejó caer al tipo, quién lo dejó caer? ¿Esta bien? Cuidémoslo, su cabeza está sangrando un poco», dijo el vocalista The Killers al interrumpir el show para ver si el hombre, a quien los fans lo nombraron como Billy, se encontraba a salvo.

What a night #billy what a guy pic.twitter.com/Nd83erVwV6

Doug se sorprendió cuando Flowers saltó del escenario y corrió hacia él para ver cómo estaba y le dio un abrazo. James dijo que fue la primera vez que surfeó entre la multitud y esto le trajo «mucha alegría».

Billy the crowd surfer at The Killers tonight in Manchester🙌🏼🙌🏼 pic.twitter.com/Yr58toyH0g

— lawrie bacon (@lawriebacon) June 11, 2022