Se abren las urnas, inicia la jornada de votación por la #ConsultaPopular2018

A las 7:00 horas se abrió la jornada electoral en todo el país. Los puestos de votación se habilitaron para que los guatemaltecos voten por el “Sí” o el “No” en la consulta popular 2018 sobre el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice.

El total de personas empadronadas es de 7 millones 522 mil 920. Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 54 por ciento son mujeres y el 46 por ciento, hombres.

#ConsultaPopular2018 Magistrada presidente del @TSEGuatemala informa que conteo de votos iniciará a las 6 pm para dar resultados a eso de las 10 de la noche.@CanalAntigua pic.twitter.com/QeFwkX6v7A — Michel Aguirre (@michelaguirre_) April 14, 2018

María Eugenia Mijangos, presidenta del TSE, informó que a las 18:00 horas se cierran los centros de votación para dar inicio al conteo de los sufragios.

La titular del ente electoral espera que la “conflictividad” en la consulta popular sea “mucho menor que en las elecciones -generales-, porque no hablamos de candidaturas”.

Si aún no has salido de casa y no sabes cómo votar, a continuación te dejamos los pasos:

#ParaVotarMañana tienes que estar empadronado y presentar tu DPI en el centro de votación que te corresponda Recuerda que decidiremos si el máximo órgano judicial de la ONU resuelve definitivamente el diferendo con Belicehttps://t.co/Dl8chimBCq#AhoraEsCuando pic.twitter.com/3Jku7ASL9v — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) April 14, 2018

