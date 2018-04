Por qué votar por el Sí

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó para el próximo 15 de abril a una Consulta Popular para que la ciudadanía decida si el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice es resuelto por la Corte Internacional de Justicia, tribunal integrado por representantes de países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

No obstante, solo una minoría de ciudadanos empadronados tiene a la mano información de por qué deben votar en una Consulta Popular recién convocada. Es más, los esfuerzos del Gobierno por informar a la población fueron opacos y tanto es así, que es posible asegurar que el guatemalteco de a pie no sabe por qué le están pidiendo que vote por el SÍ.

Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no fueron visibles en los medios de comunicación y en los últimos días, los esfuerzos se redoblaron solo en una campaña cívica que hizo un llamado a emitir el voto, pero de nuevo no se le explicó al ciudadano por qué debe hacerlo.

Tema se esfumó de las aulas

La historia de este conflicto se remonta a la época en que este territorio formaba parte de la Corona española, así que se trata de un asunto de varios siglos de antigüedad, explica el excanciller Carlos Raúl Morales, quien lamenta que el tema Guatemala-Belice se haya dejado de impartir, sin motivo alguno, en las aulas educativas de nuestro país, a finales de los 70 y principios de los 80.

“Esto solo permitió tener dos grupos etarios sobre el tema de Belice: las personas mayores de 50 años, quienes crecieron con la imagen del mapa de Guatemala completo y continúan creyendo que Belice aún nos pertenece, y los jóvenes menores de 30 años, muchos de los cuales no saben nada del tema, aunque quienes sí lo conocen, consideran que todo está perdido y nada se puede hacer”.

Morales prefiere mantenerse al margen de la crítica a los pocos esfuerzos gubernamentales sobre el tema y sostiene que el TSE, de acuerdo con la legislación, “debió promover el voto, pero no tenía que informar. He tomado un poco de mi tiempo para promover este tema, pues creo que a pocos días de las Consulta Popular tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la población evidentemente esté informada. Que hubo deficiencias, las hubo, pero se debe realizar la actividad”.

El conflicto es añejo

El problema ya dura cerca de 200 años y Guatemala reclama ese territorio desde que nació a la vida independiente, aunque no ha sido capaz de resolver el tema.

Durante la presidencia del general Romeo Lucas García (a inicios de los 80) los ingleses afirmaron su intención de reconocer la independencia de Belice, y como “premio de consolación” ofrecieron el distrito de Toledo, habitado por la etnia queqchí, pero Guatemala rechazó esa propuesta. En la ONU, los demás países también reconocieron la independencia de Belice, a excepción de Argentina.

El exmandatario Vinicio Cerezo terminó su período presidencial sin concluir las negociaciones y poco después, su sucesor, Jorge Serrano Elías, reconoció como Estado independiente al pueblo de Belice, no así al territorio que ocupaba.

Por lo tanto, se establecieron medidas de confianza como una zona de adyacencia, mientras se resuelven los derechos legítimos que Guatemala reclama. “Por ello fue necesario definir límites territoriales y evitar muertes, lo que no se ha conseguido del todo. La consulta popular no pretende recuperar el territorio ni cederlo; servirá para que los dos países depositen su confianza en la Corte Internacional de Justicia para que falle en definitiva sobre el tema. Tras el fracaso de políticos y acuerdos diplomáticos esta es la oportunidad de cerrar ese capítulo”, sostiene el excanciller.

“Ahora se tiene una oportunidad para comenzar un nuevo camino, que incluso podría tardar hasta 20 años en resolverse. Pero si ya hemos esperado varios siglos, podemos esperar ese tiempo”, añadió.

A su juicio, lo importante es que de ganar el SÍ en la consulta, eso le permitiría a Guatemala acudir ante la Corte Internacional de Justicia, y reclamar un territorio de unos 11 mil kilómetros cuadrados que considera suyo. Eso sí, Belice también debe realizar su propia consulta popular porque tiene derecho a defender lo que considera propio por temas de soberanía.

“En el hipotético caso de que el tribunal internacional resolviera a favor de Guatemala, expertos consideran que esto podría permitir el desarrollo de al menos 27 comunidades que residen en esa área, donde habitan más de 20 mil guatemaltecos”, explica Morales.

“Esta es la vía correcta”

Para Cristhians Castillo, investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), la Consulta Popular es la vía correcta para buscarle una solución al diferendo territorial.

“En primer lugar, veo que es la forma correcta dentro del estado de Derecho nacional y el régimen internacional, y es lo que ya se estableció en ambos Estados”, expuso Castillo, aunque subrayó que no es el momento adecuado.

A su criterio, debió celebrarse cuando Carlos Raúl Morales era canciller, pues él tenía otra lógica y otros intereses, “además de un buen respaldo político”. Asimismo, considera que la sociedad no está en la misma sintonía como hace dos años. “Es decir que ni caminó la reforma institucional en materia de justicia, ni caminó la consulta”.

El investigador opina que el Ejecutivo entra tarde a promover el tema y además está el desgaste del gobierno del presidente Jimmy Morales y de su canciller Sandra Jovel. Según Castillo no existe un ambiente electoral, la gente no debate al respecto y no hay una campaña agresiva en los medios, como a su juicio, debió haberse impulsado.

Herramientas que pueden ayudar

Los guatemaltecos están convocados a las urnas este 15 de abril para decidir si el diferendo territorial con Belice se someterá a la Corte Internacional de Justicia, por lo que el Tribunal Supremo Electoral habilitó una aplicación móvil (Android) para consultar el lugar de votación, lo cual también se puede hacer en su sitio web o vía telefónica.

La app de la consulta popular

Descarga la app Consulta Popular GT 2018 en Google Play desde el enlace. Al abrir la aplicación te aparecerán dos opciones: ¿Qué es la consulta popular?, la cual te da una breve explicación del tema.

La segunda opción es Consultar Centro de Votación, en la que existen dos campos que debes llenar. Número de Código Único de Identificación (CUI) y la fecha de nacimiento. Al llenar lo requerido, se desplegará el lugar al cual debes acudir para emitir tu voto.

Vía telefónica

Si no tienes acceso a las herramientas antes mencionadas, puedes hacer la consulta vía telefónica al número 2277-5555.

En el sitio web

En la página de internet del TSE es el mismo procedimiento y lo único que debes hacer es dar clic a este enlace http://consulta2018.tse.org.gt/dondevotas.php

