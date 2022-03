Will Smith se disculpa por incidente con Chris Rock al recoger su Oscar por mejor actor

Un visiblemente emocionado Will Smith aceptó el Oscar al mejor actor por su papel en “King Richard”, la cinta sobre Richard Williams, el padre de las estrellas del tenis, Serena y Venus Williams.

En su discurso, Smith habló de lo que considera es el mensaje de esta película: protección a la familia por sobre todas las cosas.

Posteriormente, Smith se disculpó con la audiencia y con la Academia, aunque no dijo exactamente por qué, se puede intuir que es por el incidente que protagonizó junto a Chris Rock minutos antes.

Smith finalizó diciendo que espera que la Academia «lo invite de nuevo» a una ceremonia.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2

— Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022