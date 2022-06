Zelenskyy: Rusia ocupa el 20 % del territorio ucraniano

Zelenskyy dijo que si bien su país está agradecido por toda la ayuda que ha recibido, los aliados deben aumentar el suministro de armas a Ucrania.

Los comentarios del líder ucraniano se produjeron un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que Estados Unidos está proporcionando a Ucrania un paquete de 700 millones de dólares de “municiones y sistemas de cohetes más avanzados” cuando la invasión rusa entra en su cuarto mes. Funcionarios de la Casa Blanca dicen que Ucrania ha prometido no disparar esos cohetes contra territorio ruso.

“Este nuevo paquete los armará con nuevas capacidades y armamento avanzado, incluido HIMARS con municiones para el campo de batalla, para defender su territorio de los avances rusos”, dijo Biden en un comunicado el miércoles. “Seguiremos liderando el mundo brindando asistencia histórica para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad”. Biden usó el acrónimo de High Mobility Artillery Rocket System.

Los funcionarios de la administración

dijeron que este nuevo paquete de armas está «adaptado a las necesidades» de la fase actual del conflicto, que se está desarrollando en el este de Ucrania.

El subsecretario de Política de Defensa, Colin Kahl, dijo el miércoles que Estados Unidos está enviando cuatro de los nuevos sistemas de cohetes y que tomará alrededor de tres semanas entrenar a las fuerzas ucranianas para usarlos. Se negó a decir dónde se llevaría a cabo ese entrenamiento, pero dijo que los sistemas están en el continente europeo.

“Lo que HIMARS les permitirá hacer es obtener un mayor alcance de separación” contra objetivos a más de 70 kilómetros de distancia, dijo. “Entonces, en este momento, los obuses que les proporcionamos tienen un alcance de aproximadamente 30 kilómetros, los HIMARS tienen más del doble, lo que les permitirá, incluso con menos sistemas, un mayor enfrentamiento. Y la otra cosa que distingue esto es una extraordinaria cantidad de precisión”.

Hablando en Washington junto con el secretario de Estado Antony Blinken el miércoles, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que no está claro cómo o cuándo terminará este conflicto, pero que la OTAN quiere ver a Ucrania en una posición de fuerza cuando se lleven a cabo las conversaciones de paz. Blinken dijo que Rusia tiene el poder de frenar o detener el conflicto.

Biden escribió en un artículo de opinión en The New York Times

publicado el martes por la noche, que no busca la guerra con Rusia.

“Por mucho que no esté de acuerdo con el señor Putin, y encuentre sus acciones un ultraje, Estados Unidos no intentará provocar su destitución en Moscú”, dijo Biden. “Mientras Estados Unidos o nuestros aliados no sean atacados, no participaremos directamente en este conflicto, ya sea enviando tropas estadounidenses a luchar en Ucrania o atacando a las fuerzas rusas. No estamos alentando ni permitiendo que Ucrania ataque más allá de sus fronteras”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, advirtió que el suministro de lanzacohetes a Ucrania aumenta el riesgo de expandir el conflicto, y calificó el impulso de Ucrania para obtener armas de sus aliados occidentales como una «provocación directa destinada a atraer a Occidente a la lucha».

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el miércoles que los envíos de armas de Estados Unidos no fomentan la reanudación de las conversaciones de paz.

La decisión de enviar armas más avanzadas sigue a la renuencia anterior por parte de la administración Biden. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron a los periodistas el martes por la noche que el nuevo paquete de armas, el undécimo paquete de armas de este tipo que Estados Unidos ha enviado a Ucrania, incluye el sistema de cohetes, radares de contrafuego, radares de vigilancia aérea, misiles antitanque Javelin adicionales y otros misiles antitanque. armas de armadura

Estados Unidos también está enviando más helicópteros, más de 200.000 proyectiles de artillería y un paquete de repuestos para ayudar a los ucranianos a reparar su equipo existente.

Fuente: VOA

