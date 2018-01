Zidane no imagina un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este miércoles 17 de enero que no imagina este club sin Cristiano Ronaldo, después de las primeras planas que especulan sobre su futuro.

Yo no veo un Madrid sin Cristiano. Está en su club donde debe estar, la afición lo quiere. Sabemos lo que se puede hablar fuera, pero dentro, lo que tiene que hacer Cristiano es pensar sólo en jugar como ha hecho y es lo que quiero, hablar sólo de su rendimiento y de lo que puede aportar”, añadió Zidane.

El técnico blanco hizo estas declaraciones después que en los últimos días hayan vuelto resurgir especulaciones en la prensa sobre una eventual salida del astro luso, cuyo irregular rendimiento es apuntado como una de las causas de la delicada situación blanca.

“Yo hablo con cristiano del campo y él cuando viene aquí sólo habla del campo y es lo mejor para todos, lo de fuera lo gestiona él y ahí no me meto”, añadió Zidane en una rueda de prensa previa a la ida de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Leganés el jueves. “Es la parte deportiva lo que me interesa más y él como siempre en un momento un poco difícil porque se habla del equipo, él está ahí, entonces nosotros vamos a seguir pensando que las cosas las vamos a cambiar”, aseguró Zidane.