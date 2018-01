Luego del tropiezo del Real Madrid durante el fin de semana ante el Celta donde “los merengues” quedaron a 16 puntos del FC Barcelona, el técnico francés Zinedine Zidane habló este 9 de enero ante la prensa para defender a la plantilla y el trabajo hecho durante los últimos dos años.

Cuando hay cosas que no salen como queremos, la solución es el trabajo y creo que los jugadores piensan lo mismo que yo. Vamos a trabajar más que nunca, en todos los sentidos, no es una cosa más física o más mental, es un poco de todo. Vamos a seguir con más fuerza porque no hay más remedio que eso”, expresó Zidane.

Luego de los últimos dos años con varios títulos para el club blanco, por ahora le piden soluciones al mal momento de algunos jugadores, por lo que Zidane asumió la responsabilidad al responder:

“Voy a necesitar de todos mis jugadores. Dicen que hay algunos que están mal y que tengo que sacarlos del equipo. Yo haré lo contrario, si un jugador está mal, hablo con él para ayudarlo porque me interesa la unión del grupo, no soy de los que echan la mierda a uno o dos jugadores, estamos en el mismo barco todos y no voy a echar la culpa a uno o a otro. La culpa la tenemos todos, yo primero. Hemos hecho dos años espectaculares. Yo no voy a tirar lo que hicimos hace 20 días o hace tres meses, ahora vamos a seguir trabajando más fuerte y más que nunca”, agregó el técnico francés.

Al cuestionarlo sobre el partido del Celta en el estadio Balaídos, Zidane respondió: “Después del partido contra el Celta dicen que todo es una mie… y no es así, hicimos cosas buenas. Se han complicado las cosas, pero no nos volvamos locos. Con el trabajo se pueden sacar adelante las cosas buenas. Yo creo en lo que hago y creo en mi plantilla. No voy a cambiar de opinión por dos o tres partidos malos. Son mis valores y los voy a defender a muerte y hasta el final”.

Te puede interesar: El futuro de la portería del Real Madrid, Kepa cerca de fichar

*Con información de El País y Marca

Comentarios

comentarios