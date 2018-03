Zidane: Creo que Sergio Ramos se ha cag… un poco

El técnico merengue Zinedine Zidane bromeó con la ausencia de Sergio Ramos durante unos minutos en el juego contra el Éibar, que el central calificó como un “típico apretón” en Twitter, para explicar que partió rumbo a los vestuarios para cumplir con una necesidad fisiológica.

Con 1-1 en el marcador, el central madridista aprovechó un momento con el juego parado por lesión de un jugador del Éibar, para abandonar rápidamente el terreno de juego, en el minuto 73, y regresar en el 78, a tiempo de ver en directo el gol de la victoria de Cristiano Ronaldo.

Típico apretón. / Nature calls.🤭

Salir. Entrar. / Out & back in. 🏃🏻‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. 🔋

Gol del equipo. / Team goal. ⚽

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. 🏠

¡Seguimos! / Let’s keep it up.💪#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 de marzo de 2018