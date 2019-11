Zully Ramírez, la guatemalteca ganadora del Emmy, brinda mensaje para los chapines

Días después de ganar un premio Emmy, la guatemalteca y periodista Zully Ramírez brindó un mensaje a los chapines y los invitó a cambiar los pensamientos negativos y arriesgarse a ser mejores.

La periodista fue galardonada en la categoría de «Outstanding News Specialty Report/Series – Business/Consumer» de los premios Emmy 2019, por su reportaje «There is No Home Without a Key».

El caso fue recibido por medio de la unidad investigativa al consumidor de Telemundo Chicago Responde que fue creada en 2015, y segmento para el que labora desde hace poco más de 3 años.

Según Ramírez, había sido nominada anteriormente pero hasta este año llegó a la meta y dijo estar «orgullosa de compartir el logro» con Guatemala.

¡Vamos a cambiar el switch!

Zully también habló con Canal Antigua y le reveló que su clave del éxito es declarar las metas y éxitos: «Cuando tú te imaginas logrando ese sueño, se logra. Así que vamos a cambiar el switch».

La galardonada participó en el espacio junto a los productores Diana Maldonado, Raul Quiñones, Meredith Veloz, a los que también agradeció por su trabajo.

El reportaje estuvo en competencia contra otros seis trabajos, entre los que resaltan «Are you a Target?» y «Brace For Fraud».

Incluso, dentro de la misma categoría se encontraba otro reportaje de su autoría, titulado «Ditched at Wedding, Unhappy Bride».

Entrevista Fernanda Mérida

La alegría de la joven es inmensa y más allá del premio, la guatemalteca dice estar feliz porque se ha logrado ayudar a personas defraudadas, estafadas o quienes no han conseguido una respuesta a sus problemas.

¿Quién es Zully Ramírez?

De acuerdo con el perfil de Telemundo, Zully Ramírez trabaja como Reportera de Investigaciones para el equipo de Telemundo Chicago Responde / WSNS, la estación local que sirve la comunidad de habla hispana en la área de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Ramírez se unió a Telemundo Chicago en el 2014, y antes de ello trabajó Univision 27 Boston / WUNI del 2011 a 2013, desempeñándose como reportera y como presentadora del programa “Hoy en Nuevo York” por la empresa World Communications Enterprises del 2010 a 2011 en la ciudad de Nueva York.

