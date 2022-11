“Me han convertido en la oveja negra. Me siento traicionado”, revela Cristiano Ronaldo

El astro portugués Cristiano Ronaldo, dejó caer la bomba por su situación en el Manchester United, en una entevista revelada este domingo.

El delantero concedió una charla con el periodistas Piers Morgan y criticó al técnico del United, Erik Ten Hag y otros miembros del club.

“No solo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club. El United intentó sacarme a la fuerza”, declaró.

En una declaración contundente, Ronaldo dijo haber perdido el respeto por su entrenador.

“No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, explicó.

Además, dedicó unas palabras a Wayne Rooney, el ex de los red devils, que últimamente lo ha señalado públicamente.

“No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y sigo jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es verdad…”, dijo.

"I feel betrayed."

EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.

