MP investiga a fiscales que conocieron el “Caso Periodistas” por posible negligencia

El Ministerio Público abrió una investigación por posible negligencia en contra de los fiscales que conocieron el denominado “Caso Periodistas” al considerar que esto pudo provocar que el ex diputado Julio Juárez quedará en libertad.



En mayo pasado, el Tribunal de Mayor Riesgo B decidió absolver del cargo de asesinato en grado de autor intelectual al ex diputado Julio Juárez, tras considerar que la investigación carecía de pruebas que permitieran creer que el ex parlamentario era la persona que había ordenado dar muerte al periodista Danilo Sapón López en Mazatenango, Suchitepéquez en marzo de 2015.



Por esta decisión, la unidad de impugnaciones del Ministerio Público presentó en su momento una apelación asegurando que esas pruebas existen y que por lo tanto no compartían la decisión del tribunal.



Sin embargo no fue la única acción, pues se ha conocido que se presentó una denuncia ante la Oficina de Atención Permanente para que se investiguen a los fiscales que tuvieron a cargo el caso por posible negligencia.



Según se ha explicado, esta posible negligencia fue la que pudo haber ocasionado que las pruebas que se tenían dentro del proceso no fueran tomadas en cuenta por el tribunal y que como consecuencia provocó la absolución de Juárez.



De momento la denuncia fue trasladada a manos de la fiscalía de asuntos internos para que continúa su diligenciamiento.







