Seguridad amenaza a periodista que transmitía en vivo en Qatar

Aunque la FIFA le pidió a Catar que fuera más flexible durante el mes de competencia, videos como este que se han hecho viral demuestran lo contrario.

El periodista, Rasmus Tantholdt, emitía un directo para una importante cadena de su país natal. La intención era mostrar los preparativos de Doha para el imponente evento que se avecina, pero ese enlace alteró a los qataríes. Al menos así quedó registrado.

Varios hombres de seguridad y de la organización intentaron parar la emisión en directo, interrumpieron al comunicador, quien empezó a dialogar con ellos en inglés, para aclararles que tenía permiso de grabar y que además se encontraba en un lugar público.

Los intentos de convencimiento fueron en vano, hasta intentaron taparle la cámara e inclusive lo amenazaron con rompérsela si no se detenían.

Este es el primer caso de este tipo en Catar, aunque se estima que las limitaciones empezarán a crecer a medida que los aficionados y trabajadores lleguen al país ultraconservador que organiza el mundial.

Autoridades se disculparon con el comunicador y su equipo.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022