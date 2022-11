Fallece Irene Cara, conocida por los temas de las películas “Fame” y “Flashdance”

La ganadora del Premio de la Academia Irene Cara, mejor conocida por cantar los temas principales de las películas “Fame” y “Flashdance”, murió en su casa de Florida, según un comunicado de su publicista hecho en nombre de la familia de la cantante. Ella tenía 63 años.

“Esta es absolutamente la peor parte de ser publicista. No puedo creer que haya tenido que escribir esto, y mucho menos publicar la noticia”, dijo Judith Moose en un tuit anunciando la muerte de la cantante. “Por favor, comparte tus pensamientos y recuerdos de Irene. Los leeré todos y cada uno de ellos y sé que ella sonreirá desde el cielo. Ella adoraba a sus fans”.

Se desconoce la causa de la muerte de Cara, según la declaración de Moose.

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022