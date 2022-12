Luis Enrique asegura que no supo que España estuvo eliminada

El técnico de España, Luis Enrique, aseguró que nunca supo que su equipo estaba eliminado cuando Costa Rica ganaba 2-1 a Alemania.

El entrenador se mostró enojado por el resultado 2-1 ante Japón y dijo que nunca se enteró que la roja estuvo fuera del Mundial durante 3 minutos.

“En el fútbol hay merecimientos y no estoy nada contento. Yo quería ser primero y ganar. Japón nos ha superado. Habíamos empezado bien, marcando y sin sufrir situaciones de peligro. No tengo nada que celebrar. Si Japón nos tenía que meter dos más, nos los mete”, dijo.

Ante la pregunta de cómo vivió estar eliminado durante unos minutos, dijo que ni se había enterado.

“¿Cómo? ¿Hemos estado eliminados? No lo sabía porque estaba centrado en mi partido, yo no especulaba. Si me llego a enterar me da un infarto”, explicó.

🗣️ Palabras de @LUISENRIQUE21 en la rueda de prensa pospartido: ➡️ “Diez minutos de pánico no van a cambiar lo que pienso". ➡️ “Mi trabajo como entrenador será levantar el ánimo a mis jugadores. Tengo confianza plena". ℹ️ https://t.co/OUlT5KkHvr #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/L6ejdSZ5F9 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 1, 2022

El entrenador aseguró que ahora debe levantar el ánimo a los jugadores y opinó sobre el gol de Japón que convalidó el VAR.

“Yo vi una foto que debe estar trucada. No puede ser que sea real. Tiene que estar manipulada”, indicó.

Sobre Marruecos, su rival en octavos el martes, señaló que se deben recuperar “emocionalmente” pues se enfrentan a la revelación del Mundial.

“Hay que prepararse al máximo, porque quedarán 16 equipos y hay que mejorar. Va a ser muy difícil”, declaró.