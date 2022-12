Roberto Martínez renuncia a selección belga tras caída de la “generación de oro”

El técnico Roberto Martínez anunció su renuncia a la selección de Bélgica que este jueves quedó eliminada del Mundial de Qatar.

Los “red devils” estuvieron dirigidos por Martínez durante 79 partidos (6 años) y siempre tuvieron la etiqueta de estar entre los “favoritos” en cualquier competición.

Pero en Qatar no logró carburar la denominada “generación de oro” dirigida por Lukaku, Eden Hazard y Kevin De Bruyne, quien ya había anticipado la debacle de su selección. Jugadores que superaron en resultados a los de los años 80-86, la mejor hasta la fecha.

En este Mundial apenas pudo estar en tercer lugar de su grupo por delante de Canadá y superado por Marruecos y Croacia. Además, solo anotaron un gol en toda la primera ronda.

“Este fue mi último partido como entrenador de la selección. Esto es emocionante. No puedo seguir. Me despedí de los jugadores y del personal. Iba a parar de todos modos…Incluso si nos hubiéramos convertido en campeones del mundo. Tomé esa decisión justo antes de la Copa del Mundo”, dijo entre lágrimas en técnico español.

Hace 4 años comandó a Bélgica a su mejor posición, tercero en Rusia 2018, eliminados por Francia en un partido parejo.

Martínez añadió que no se arrepiente de nada.

“Hoy volvimos a ser nosotros mismos. Nunca es fácil ganar un partido en un Mundial. En ese primer partido contra Canadá ganamos pero no éramos nosotros mismos. El segundo lo perdimos merecidamente contra Marruecos. No estábamos listos. Hoy creamos muchas ocasiones, así que no me arrepiento; podemos irnos con la frente en alto”, señaló.

Roberto Martinez has announced that he will stop as national coach of the Belgian Red Devils. pic.twitter.com/l7EBqiOAeD — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) December 1, 2022