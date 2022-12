“Los jugadores debían tirar más de mil penaltis antes del Mundial”, revela Luis Enrique

Previo al duelo de octavos ante Marruecos, el técnico español Luis Enrique se presentó ante la prensa con un tono molesto por las críticas.

Mañana a las 9 horas, España se juega su pase a cuartos ante la sorprendente Marruecos primera de su grupo por encima de Bélgica y Croacia.

En desacuerdo con las críticas

Luis Enrique acusó a la prensa de preguntar “topicazos” (mitos) y temas “surrealistas” al mostrarse molesto por las críticas tras la derrota contra Japón.

“Sí, tuvimos 10 minutos malos. Diez de 270. Siempre os fijáis en lo malo”, declaró.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Lo que caracteriza a esta @SEFutbol es nuestra manera de competir y de encarar cada partido. Esto es innegociable". ➡️ "España siempre corre riesgos, desde que saltamos al campo". ➡️ "Claro que tenemos aspectos que mejorar".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/OpO9M9SNE3 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2022

El entrenador agregó que el estilo es “innegociable” pero tienen cautela y respeto por el conjunto marroquí.

“Eso no quiere decir que tengamos que dominar los 90 minutos, porque jugamos ante selecciones de alto nivel. No jugamos solos. Y jugamos ante Marruecos, que es un gran equipo”, añadió.

📸 El equipo ganador de hoy… ¡¡Y UN INFILTRADO!! 😜 A nuestro fotógrafo no se le escapa una.#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/d9kesIxn2K — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2022

No le preocupa el resultado

Sin embargo, dijo que no le importaba el resultado, sino que el equipo haga las cosas bien.

“Me preocupa cero el resultado. Si hacemos las cosas bien, lo normal es ganar. Estoy convencido de que vamos a hacer más méritos que Marruecos. El objetivo es jugar 7 partidos”, insistió.

El técnico consideró “surrealista” colocar a Gavi en el ataque y reveló que le pidió a sus jugadores que debían practicar muchos penales.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "El objetivo es, y ha sido desde el principio, jugar siete partidos". ➡️ "Tenemos claras nuestras virtudes y nuestros puntos fuertes. Yo compro el 'pack completo' tanto ganando como perdiendo. El fútbol es un deporte muy complejo".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/Ds6yLmn9bR — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2022

“Hace más de un año les dije a los jugadores que tenían que tirar más de mil penaltis. En la concentración no hay tiempo. No son una lotería. Si la has entrenado, la dinámica del golpeo es mejor. La tensión es diferentes es verdad, el portero también es importante y nosotros tenemos buenos”, aclaró.

🗣️ @LUISENRIQUE21, seleccionador nacional: "Esta tarde tendré a mi disposición a los 26 jugadores para el último entrenamiento". ➡️ Le doy al equipo una buena nota, salvo esos 10 minutos ante Japón. Estamos convencidos de que podemos pasar de fase".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/XH4egGMcuG — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2022