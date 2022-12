Danny Donon destaca en la Primera Cumbre Anual de Liderazgo Global

Este martes 08 de diciembre en Roma, se reunieron embajadores, lideres mundiales, empresarios, legisladores, clérigos y diplomaticos de más de 32 países para la Primera Cumbre Anual de Liderazgo Global de los Acuerdos de Abraham.

Dentro de los asistenes se encuentran: Houda Nonoo, ex embajador de Bahrein en los Estados Unidos, Danny Danon, ex embajador de Israel en la ONU, Imam Mohammad Tawhidi, vicepresidente del Consejo Global de Imames, Alojz Peterle, ex primer ministro de Eslovenia, Lord Stuart Polak, Reino Unido Abraham Accords Group , Timo Soini, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, Katharina Von Schnurbein, Coordinadora de la Comisión Europea para la Lucha contra el Antisemitismo, Rabino Dr. Elie Abadie, Rabino Principal de los Emiratos Árabes Unidos, Reverendo Philip Larrey, Decano del Departamento de Filosofía de la Pontificia Universidad Lateranense del Vaticano y Pastor Carlos Luna Lam de la Iglesia Casa de Dios.

Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, indica que la primera prioridad del gobierno israelí recién elegido será aumentar el número de signatarios de los Acuerdos de Abraham. La primera visita de estado del primer ministro Netanyahu será a Abu Dabi, y esperamos que le siga Riad. Los Acuerdos de Abraham no se construyeron en un día. La parte más difícil fue hacerlo público. Hemos estado en contacto con los saudíes durante años. Trabajé personalmente. Con ellos en las Naciones Unidas en asuntos de estabilidad y seguridad regional. Es solo cuestión de tiempo antes de que líderes valientes salgan de las sombras y se logre la paz plena entre todos los hijos de Abraham.

“Espero que veamos un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita este año”, exclamó Danon.

Así mismo, continuó enfatizando el impacto histórico potencial de la cumbre: “En la Cumbre de Liderazgo Global de los Acuerdos de Abraham, docenas de naciones se unieron para trabajar por la paz, con medidas prácticas tomadas para atraer a más países al redil, al mismo tiempo que se creaban más lazos en todo el mundo.

Se concluyo con con la presentacion de de la Promesa de Valores Abrahámicos, una declaración conjunta en la que los delegados declararon su apoyo a los valores abrahámicos compartidos y el respeto a la tradición y la familia.