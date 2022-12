Ordenan a PNC no presentar a detenidos sin ser procesados por juez

Por medio de un oficio la juez de Sacatepéquez Patricia Gámez ha ordenado a la Policía Nacional Civil que no pueden presentar de oficio a personas detenidas sin que estos sean procesados por juez competente.



Luego que un abogado defensor presentara un alegato derivado a que su patrocinado había sido vulnerado por la Policía Nacional Civil tras una publicación con su nombre al momento de ser detenido; la juez de primera instancia penal de Sacatépequez, Patricia Gámez giró una orden en la cual recuerda al cuerpo de seguridad no puede presentar a los capturados de oficio, es decir no puede brindar nombres e identidades por decisión propia.



La juzgadora afirma que no se ha dado una orden para que no informen sino que únicamente se recuerda lo establecido en el artículo 13 de la constitución política de la república en el que se señala que los elementos de la policía no pueden presentar de oficio a los capturados si no han resuelto su situación ante juez competente.



Ante esta orden, la policía nacional civil giró los oficios a las diferentes comisarías para informar que a partir de ahora solamente se podrá informar de detención sin mencionar nombres y sin mostrar la identidad de las personas capturadas.

Por Sergio Osegueda