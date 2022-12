CC resuelve en definitiva que exalcaldes deben enfrentar juicio por caso Cambray 2

La Corte de Constitucionalidad resolvió en definitiva dejar sin efecto un amparo que impedía que los ex alcaldes de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes y Antonio Coro fueran a juicio por el caso Cambray 2.



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad aceptaron una apelación del Ministerio Público con lo cual queda sin efecto el amparo que impedía que los ex alcaldes de Santa Catarina Pínula, Antonio Coro y Víctor Alvarizaes enfrentaran juicio por su posible vinculación en el caso Cambray 2.



Según la resolución de la Corte, ambos presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para dejar sin efecto la resolución emitida por la Sala Tercera de Apelaciones, donde se indica que ambos deben ser enviados a debate oral y público, sin embargo dicho amparo fue presentado 3 días tarde, y al ser de forma extemporánea la protección que estos solicitaron queda sin efecto.



Esto en consecuencia de la resolución dictada en agosto pasado, donde también el tribunal constitucional ordenó dejar sin efecto el amparo provisional otorgado.



Con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, se agotaron todos los recursos del proceso por lo que ahora queda únicamente que el expediente retorne al Juzgado décimo pluripersonal de primera instancia penal para que den cumplimiento a la orden y los ex alcaldes enfrenten debate oral y público.



En este caso Coro y Alvarizaes son señalados de homicidio culposo por no haber tomado las acciones pertinentes que impidieran que más de 200 personas murieran el 1 de octubre de 2015 durante el deslave de la aldea Cambray 2.

por Sergio Osegueda