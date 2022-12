Tribunal Séptimo de Sentencia Penal niega nuevamente medida sustitutiva a Lucinda Marroquín

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal negó nuevamente una petición de medida sustitutiva a la agente Lucinda Marroquín implicada en el caso Hogar Seguro, pero ampliò la medida sustitutiva al ex secretario de Bienestar Social.



La agente de Policía Nacional Civil Lucinda Marroquín, implicada en el caso Hogar seguro solicito una vez más la posibilidad de obtener medida sustitutiva , esto tras permanecer en prisión preventiva desde hace 5 años.

Sin embargo el juez aseguró que persisten los peligros de que quiera darse a la fuga y por lo tanto negó la petición una vez más.



Además durante la audiencia los ex funcionarios de la Secretaria de Bienestar Social implicados en el proceso también realizaron solicitudes para ampliar sus medidas sustitutivas.



En el caso del ex secretario Carlos Rodas, este solicitó la posibilidad de movilizarse a todo el territorio nacional por motivos de trabajo, pues aseguro que sigue ejerciendo la abogacía y necesita trasladarse a diferentes departamentos, situación a la cual el juez accedió a la petición.



Mientras que la ex subsecretaria Anahi Keller, solicitó poderse movilizar dentro de todo el territorio nacional para asistir a actividades de índole religioso, sin embargo el juez rechazó la petición, por lo que Keller únicamente puede movilizarse dentro del departamento de Guatemala.



El juicio por este caso se tiene programado para el próximo mes.

Redacción: Sergio Osegueda.