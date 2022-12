CONRED habilita albergues por descenso de temperatura

Derivado al descenso de la temperatura en esta última temporada, la coordinadora nacional para la reducción de desastres ha reportado 21 incidentes a nivel nacional, evacuando a 66 personas, además se informa que 23,160 personas han sido afectadas y 31 personas albergadas.

Ante ello se informa que son 8 los albergues funcionando los cuales tienen un horario de funcionamiento de 17:00 a 8:00 horas.

Desglosándose de la siguiente manera:

– JALAPA

– SAN MARCOS

– SOLOLÁ

– TOTONICAPÁN

– QUETZALTENANGO

– GUATEMALA

– ALTA VERAPAZ

Cuando comienzan los climas fríos, aumentando las enfermedades respiratorias en la población, que coincide con el inicio de la temporada de influenza.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTAGIO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

No compartir alimentos, vasos o cubiertos

Mantenerse alejado de personas con infección respiratoria

Abrígarse y evitar cambios bruscos de temperatura

Lávarse las manos frecuentemente con agua y jabón

No fumar en lugares cerrados, ni cerca de niños, ancianos o enfermos

Consumir más frutas y verduras, especialmente amarillas y verdes

No auto medicarse y acudir a consulta médica si se presentan síntomas

Si Tose o estornuda cubrase la boca y nariz con la parte interna del brazo

Redacción: Fernando Polanco.