TSE: Expediente abierto contra Miguel Martínez por posible campaña anticipada

La presidenta del TSE informó que hay denuncias o expedientes abiertos en contra de Miguel Martínez, ex titular del extinto Centro de Gobierno y Neto Bran, alcalde de Mixco por posible campaña electoral anticipada.



El pasado 28 de octubre el Registro de Ciudadanos notificó al alcalde de Mixco Neto Bran de que no será inscrito en las elecciones del 2023 por haber incurrido en “propagan ilegal” antes de la convocatoria de elecciones.



Hasta la fecha, no se ha conocido el caso del alcalde de Mixco en el pleno de magistrados, por lo que la presidenta del TSE señaló que tiene vedado brindar información del curso que se tiene, derivado que aún deben de conocer dicho caso.



Irma Palencia indicó que hay denuncias y expedientes abiertos en contra de Miguel Martínez, ex director del extinto Centro de Gobierno, esto por posible campaña electoral anticipada, aunque volvió a recordar que deben de conocer los casos por lo que no se puede pronunciar o brindar más información.

Roberto Arzú también había sido notificado de que no iba a ser inscrito en las próximas elecciones, sin embargo, tras los recursos interpuestos por el candidato, el pleno de magistrados del TSE decidió revocar dicha decisión por lo que podrá participar en los próximos comicios del 2023.

Por Marcos Cahuex