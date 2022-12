Futbolistas y ex jugadores reaccionan al fallecimiento de Pelé

Los homenajes y pronunciamientos aumentan ante la muerte de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, a los 82 años.

El astro se despidió hoy luego de una batalla contra el cáncer que hace pocos días se había desarrollado más, lo cual le obligó a permanecer en el hospital durante la Navidad.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022