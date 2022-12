Xavi: “El empate es culpa nuestra”

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, adujo que el empate ante el Espanyol para cerrar el 2022, fue “culpa nuestra”.

Los culés empataron a un gol en el derby de Cataluña por lo que aunque se mantienen en la cima de la Liga, ahora solo es por diferencia de goles. Junto con el Real Madrid, que ayer doblegó al Valladolid, tienen 38 puntos.

El juego se esperaba algo complicado, por el rechazo del club “perico” en la inclusíón de Robert Lewandowski a quien se le retiró una sanción de 3 partidos.

En conferencia de prensa posterior al partido, Xavi señaló que los jugadores “bajaron el ritmo” antes que criticar las acciones del árbitro Mateu Lahoz como principal culpable del resultado.

“Podemos hablar del árbitro y muchas cosas, pero son errores nuestros. Sobre todo de efectividad. Pudimos sentenciar y no lo hicimos. Cuando llegas tanto y no eres efectivo, esto puede pasar”, dijo.

Sin embargo el entrenador no dejó de señalar que al árbitro el partido se le “escapó”.

“Me ha dicho que se alegra de verme. Sin más. Le he dicho que yo también. Es un árbitro que da la sensación de que controla y domina el partido, pero hoy no ha sido así. No le culpo de nada. El empate es culpa nuestra. Yo no puedo controlar al árbitro”, indicó.

Lahoz sacó 15 amarillas y dos rojas durante en encuentro; éstas últimas para Jordi Alba y Vini de Souza del Espanyol.

Incluso amonestó al mismo Xavi por sus críticas durante el juego.

Los culés vuelven a la acción en la Liga el próximo domingo 8 de enero ante el Atlético de Madrid. Un día antes, el Real Madrid visitará al Villarreal.