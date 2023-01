Demandan a Steven Tyler de Aerosmith por agresión sexual

Una mujer presentó una demanda contra el cantante principal de Aerosmith, Steven Tyler, alegando agresión sexual, coerción para un aborto e infamia involuntaria en la década de 1970 cuando ella era menor de edad y él tenía alrededor de 20 años.

Los abogados de Julia Misley, anteriormente conocida como Julia Holcomb, presentaron la demanda el martes (27 de diciembre de 2022) en el condado de Los Ángeles. La demanda se presentó bajo la Ley de Víctimas Infantiles de California, que permite a los sobrevivientes de abuso sexual infantil presentar casos civiles. La ventana de “retrospectiva” de tres años terminó el sábado.

En un comunicado, Misley dijo que el cambio en la ley la animó a emprender acciones legales.

“Quiero que esta acción exponga una industria que protege a los delincuentes famosos, para limpiar y responsabilizar a una industria que explotó y permitió que yo fuera explotada durante años, junto con tantos otros menores y adultos ingenuos y vulnerables”, dijo Misley en un comunicado.

Según la demanda, Misley conoció por primera vez a Tyler, al que se hace referencia como Demandado Doe 1 en la demanda, en 1973 después de que Tyler realizara un concierto en Portland, Oregón. En ese momento, Misley tenía 16 años y Tyler 25.

La demanda alega que Tyler, ahora de 74 años, llevó a Misley a su habitación de hotel y “realizó varios actos de conducta sexual criminal” sobre ella esa noche.

La demanda alega que Tyler compró un boleto de avión para que Misley se reuniera con él en Seattle para el próximo show de la banda. La demanda alega que Misley también fue abusada después de esa presentación.

Según la demanda, en 1974, Tyler convenció a la madre de Misley para que “le cediera la tutela de su hija”. Tyler le prometió a la madre que la inscribiría en la escuela, ayudaría a mantenerla y ayudaría a brindarle una mejor atención médica que la que su madre podría brindarle, según la demanda.

“El acusado Doe 1 no cumplió significativamente con estas promesas y, en cambio, continuó viajando, agrediendo y proporcionando alcohol y drogas a la demandante”, indica la demanda.

La demanda también alega que Tyler embarazó a Misley y la obligó a abortar.

“EL DEMANDADO DOE 1 (Tyler) presionó y coaccionó a la demandante para que abortara al amenazarla con enviarla de regreso a su familia y dejar de apoyarla y amarla”, según la demanda. “El demandante cedió y se realizó el aborto”, agregó la demanda.

“La denuncia que ha sido preparada por mi equipo legal relata en términos legales la trayectoria de mi vida desde las primeras luchas hasta la explotación por parte de Steven Tyler, la industria de la música, mi escape de ese mundo, mi recuperación y transformación, mi restauración del espíritu a través de la fe, la construcción de una familia y la reconstrucción de mi vida”, dijo Misley en un comunicado.

La demanda alega además que Tyler ha “publicado intencionalmente los actos que perpetró” con Misley a través de varios libros que se publicaron donde describe los ataques.

En una memoria de 2011, “Does the Noise in My Head Bother You?” Tyler escribe sobre estar tan enamorado que “casi se casa con una adolescente” a quien el libro no identifica.

“Fui y dormí en la casa de sus padres por un par de noches y sus padres se enamoraron de mí, firmaron papeles para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si la sacaba del estado. La llevé de gira conmigo”, escribió.

La acusadora de Tyler dijo que las publicaciones la volvieron a traumatizar a ella y a su familia.

“Estoy agradecida por esta nueva oportunidad de actuar y ser escuchada”, dijo Misley en un comunicado.

CNN se ha comunicado con los representantes de Steven Tyler para solicitar comentarios.