COVIAL y Neto Bran discrepan por trabajos viales entre El Milagro y Ciudad Quetzal

Este jueves la unidad ejecutora de conservación vial emitió en sus redes sociales un comunicado en donde rechaza los señalamientos del alcalde de Mixco.

En el comunicado informan que lamentan la publicación realizada por el alcalde de Mixco el cual según ellos está haciendo aseveraciones desde el desconociendo técnico de proyectos de infraestructura y que la ejecución de esta obra era sumamente necesaria el cual beneficiará a miles de guatemaltecos.

COVIAL programó los trabajos con concreto hidráulico, debido al daño por la alta carga vehicular en el tramo entre la cuchilla el milagro de Mixco y ciudad quetzal, san juan Sacatepéquez. COVIAL comunica que se ha estado trabajando en horarios diurnos y nocturnos, logrando un avance del 75%. El concreto hidráulico de 5,000 psi aplicado, requiere un tiempo de secado de 10 días como mínimo para llegar a una resistencia aceptable. Según el cronograma se finalizará en la primera semana de febrero.

Ante ello el alcalde de Mixco mostro su inconformidad en sus redes sociales dando respuesta a COVIAL por los trabajos que se estarían programando. “No estoy en contra del desarrollo y la construcción de carreteras La población no soporta la cantidad de horas en el tráfico. Este tipo de trabajos se les echa un acelerante para que el fraguado sea en menor tiempo, el día de hoy las colas me llegaban hasta el tecolote. El regreso a la normalidad inicia ya con colegios en clases presenciales el lunes y esto será un caos. Por favor reflexionen y ayudemos a las personas a no pasar tantas horas en el tráfico”, informó el alcalde de Mixco.

Por Fernando Polanco