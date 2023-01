Partido TODOS desconoce a José Armando Ubico de su bancada

El Diputado José Armando Ubico, quien hasta el año pertenecía a la Bancada TODOS del Legislativo, ha sido desligado del partido, según confirmaron los integrantes de la agrupación a través de un comunicado.

La Bancada Todos dejó clara una ruptura en su relación con el diputado José Armando Ubico, quien figuró como miembro de este bloque legislativo desde 2015 hasta 2022, justo cuando Estados Unidos solicitó su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.

La dirigencia nacional de Todos a través de un comunicado en diciembre pasado aclaró que Ubico no pertenece a ninguno de los órganos legales de la organización política y tampoco es afiliado. Además aseguraron que no era parte de la bancada de diputados en el Congreso y aunque Todos no especificó a partir de cuándo, en el 2022 si se le observó algunas veces dentro del Hemiciclo Parlamentario marcando el tablero como miembro de TODOS.

Una prueba es que Ubico ha dirigido la comisión de Defensa del Congreso desde el inicio del actual Gobierno y con el aval de la bancada Todos.

José Armando Ubico Aguilar, fue requerido por los Estados Unidos para extradición al ser incluido en la lista de personas corruptas y señaladas de narcotráfico, elaborada por el Departamento de Estado de EE. UU.

Por: Bryan Choy.