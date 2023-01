Alejandro Sinibaldi asegura tener pruebas para desvanecer señalamientos

Mientras espera una audiencia más para buscar la libertad condicional, el ex ministro de Comunicaciones asegura que tiene las pruebas suficientes para librar los casos en los que se le acusa.



Tras el pago de dos cauciones económicas, el ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi asegura que espera llegar a las audiencias de etapa intermedia ya si mostrar las pruebas que tiene a su favor, con las que asegura podría quedar sobreseído de los mismos.



Otra de las acusaciones en contra de Sinibaldi es la del caso Transurbano donde afirma que así como se dilucido la falta de mérito en caso Arca también se puede solventar dicha acusación.



Se espera que en las próximas semanas se fijen fechas para que Sinibaldi se presente a las audiencias de etapa intermedia y se determine si debe o no enfrentar juicio por los casos en los que se encuentra vinculado.



por Sergio Osegueda

