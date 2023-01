Disminuye positividad de Covid-19 según el MSPAS

Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de momento se han alejado los peligros y las preocupaciones que existian previo a las fiestas de fin de año.

Según informaron las autoridades de esta cartera, no se observaron contagios masivos, ni tampoco se dio un aumento en la ocupación de camas de la red hospitalaria.

Por ello señalan que según el último reporte muestra que el país se encuentra con un 9% de positividad con base a las pruebas realizadas día con día.

Cabe mencionar que también se le consultó al titular de la cartera por preocupación que existía hace algunas semanas por la nueva subvariante de omicron, pero no se reportó un contagio masivo, por lo que ya no es una severa preocupación.

Sin embargo, esto no quiere decir que ya no exista algún peligro de contagio, por esa razón recomienda seguir utilizando la mascarilla en algún espacio cerrado, aunque esto no sea obligatorio, únicamente por salud personal.

Por: Bryan Choy.