Tribunal Supremo Electoral archivó expediente de Roberto Arzú

El Tribunal Supremo Electoral archivo el expediente de Roberto Arzú donde lo señalaban de propaganda ilegal.



En octubre del 2022, el Registro de Ciudadanos del TSE notificó a Roberto Arzú que no sería inscrito para participar como candidato en las elecciones del 2023, por haber incurrido en propaganda ilegal antes de la convocatoria a elecciones.



Luego de varios meses, en el pleno de magistrados del TSE resolvieron con lugar un recurso de apelación que presentó Arzú por la advertencia que le hicieron de que no sería inscrito en las elecciones de 2023, por supuestamente incurrir en propaganda ilegal de persona individual.



Y fue hasta el 24 de enero donde el TSE informó que se archivó el expediente de Arzú, en el que se le hacían los señalamientos de propaganda ilegal, por lo que el candidato de PODEMOS podrá participar en las votaciones del 25 de junio.



En lo resuelto el TSE indica que “que no concurren los presupuestos establecidos en el artículo 94 Bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para encuadrar las acciones endilgadas al ciudadano Roberto Arzú García Granados. Como consecuencia del numeral romano que antecede, ordena el archivo del expediente de mérito”.

Por Marcos Cahuex.