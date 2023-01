¿Qué se ha aprendido del covid-19? Esto dice una experta

Han pasado tres años desde que se diagnosticó el primer caso de covid-19 en Estados Unidos, el 20 de enero de 2020. Desde entonces, casi 1,1 millones de estadounidenses han muerto a causa del coronavirus; Estados Unidos ha reportado 102 millones de casos de covid, más que cualquier otro país, según la Universidad Johns Hopkins. Es probable que ambas cifras, según creen muchos funcionarios de salud, se hayan subestimado.

También ha habido logros científicos notables en nuestra respuesta a la pandemia, entre los que destaca el desarrollo de vacunas contra el covid-19. Pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Para ayudar con las reflexiones sobre lo que hemos aprendido y qué más debemos entender, se charló con la analista médica de CNN, la Dra. Leana Wen, médica de emergencias, experta en salud pública y profesora de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

CNN: Usted es una médica que atiende a pacientes, investigadora de salud pública y profesora. ¿Cuáles son las lecciones clave que ha aprendido de los últimos tres años del covid-19?

Dra. Leana Wen: Hay tres lecciones principales que me vienen a la mente. Primero, hemos visto cuánto se ha unido la comunidad científica mundial y ha alcanzado algunos logros verdaderamente increíbles. Menos de un año después de que el covid-19 se declaró pandemia, teníamos una vacuna desarrollada, autorizada y distribuida. La comunidad científica se ha unido a muchos otros aspectos de la respuesta al covid-19, incluso para identificar tratamientos y mejorar las pruebas de vigilancia.

Muchos de los avances científicos durarán más allá de esta pandemia y ayudarán con otros aspectos de nuestra respuesta a las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la tecnología detrás de las vacunas de ARNm podría usarse para fabricar vacunas para otras enfermedades. La vigilancia de aguas residuales que se utiliza para identificar y rastrear el covid-19 puede ser útil para detectar otros virus.

En segundo lugar, el covid-19 ha desenmascarado muchas crisis existentes y las ha amplificado para que el mundo las vea. El coronavirus no creó disparidades en la salud, estas fueron anteriores al virus, pero exacerbó las existentes.

También hubo muchas fallas en la infraestructura de salud pública que, si bien los que estamos en el campo las conocemos desde hace mucho tiempo, han sido expuestas para que todos las vean. Los sistemas de datos no están integrados entre las agencias de salud pública, por ejemplo, y los departamentos de salud de la ciudad y el condado lamentablemente carecen de fondos debido a sus muchas responsabilidades. Estos se derivan del sistema de atención médica fragmentado que tenemos en Estados Unidos, así como de la continua falta de inversión en las agencias locales de salud pública.

Al mismo tiempo, el covid-19 también demostró cuán crucial es la salud pública. Hay un dicho que dice que “la salud pública te salvó la vida hoy, simplemente no lo sabes”. Creo que muchos reconocen mucho más que la salud pública es esencial para prevenir problemas que pueden tener un gran impacto en la salud y el bienestar de las personas.

Dicho esto, el covid-19 ocurrió durante una época de profunda división. Prácticamente todos los aspectos de la pandemia se han politizado y polarizado. Entonces, en tercer lugar, ha habido información errónea y desinformación desenfrenada que ha hecho que la respuesta sea mucho más desafiante. Estamos viendo los efectos duraderos, como la reducción de la aceptación de las vacunas infantiles de rutina. Me preocupa mucho que la salud pública en sí misma se haya politizado de una manera que podría perjudicar nuestra respuesta a futuras pandemias.

CNN: Mencionaste que hemos aprendido mucho científicamente. ¿Qué más necesitamos entender sobre el covid-19?

Wen: En este punto de la pandemia, muchas personas han superado el covid-19 y ya no lo consideran un factor importante en su vida cotidiana. Sin embargo, hay millones de estadounidenses vulnerables a enfermedades graves que siguen muy preocupados por el coronavirus. Se trata de personas inmunocomprometidas, de edad avanzada o con múltiples enfermedades de base. Para mí, las preguntas de investigación más importantes se refieren a estos individuos.

Hay algunos medicamentos antivirales que son efectivos para el tratamiento del covid-19, como Paxlovid. Sin embargo, algunos pacientes no son elegibles para Paxlovid y otras opciones son cada vez más limitadas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) revocó su autorización para anticuerpos monoclonales que podrían tratar la infección por covid-19, ya que ya no parecen ser efectivos contra las nuevas variantes circulantes. Recientemente, la FDA también dijo que el anticuerpo preventivo Evusheld puede ser ineficaz contra algunas variantes, incluida la variante XBB.1.5 que actualmente es dominante en Estados Unidos.

Debería ser una prioridad urgente centrarse en desarrollar mejores tratamientos para las personas más vulnerables a la enfermedad grave de covid-19. También espero que se invierta mucho más en encontrar mejores vacunas. Las vacunas que tenemos son excelentes para proteger contra enfermedades graves, que es lo más importante. Sin embargo, no son muy efectivas para prevenir infecciones.

La vacuna ideal sería más efectiva para reducir la infección y atacaría el virus de manera amplia para que no siempre estemos tratando de anticipar qué variante se desarrollará a continuación, y luego luchando para encontrar una vacuna que funcione contra esa variante. Se están realizando investigaciones sobre vacunas nasales y vacunas pan-coronavirus, por ejemplo. Espero que estos esfuerzos se aceleren.

CNN: Aprendemos más sobre el covid prolongado, pero ¿es esta un área que necesita más investigación?

Wen: Absolutamente. Sabemos que muchas personas tienen síntomas persistentes después de una infección por covid-19. Según un gran estudio de Israel, la mayoría de los síntomas se resuelven dentro del primer año después de la infección en personas con enfermedad leve. Sin embargo, hay algunos que tienen síntomas duraderos, como fatiga, dolor de cabeza, palpitaciones y dificultad para respirar, que son tan debilitantes que ya no pueden trabajar.

Hay muchas cosas que aún no sabemos sobre el covid prolongado. Lo más importante es cómo tratar a los pacientes que la tienen. Los mecanismos fisiológicos detrás de lo que causa sus síntomas persistentes tampoco están claros, ni exactamente qué tan comunes son.

Hay largas esperas para ingresar a clínicas especializadas que tratan esta afección en la actualidad, por lo que se necesita mucha más educación para los médicos de atención primaria y otros médicos que probablemente terminarán siendo los principales proveedores de atención médica para muchas personas que sufren de larga duración.

¿Qué anticipa que sucederá en el próximo año en torno al covid-19?

Wen: En este momento, China sufre un aumento masivo de casos. Es el último país importante que ha aplicado una política estricta de cero covid, y ahora esa política se ha revertido. Una vez que los números de infección de China se estabilicen, el covid-19 probablemente se volverá endémico allí, como lo ha sido en la mayoría de las otras partes del mundo.

Habrá, sin duda, nuevas variantes que surjan. Necesitamos estar al tanto de ellas y monitorearlas en consecuencia para ver si son más mortales y/o evaden la efectividad de las vacunas existentes. La clave, como dije antes, es desarrollar vacunas que puedan cubrir variantes de manera más amplia.

Y debemos recordar nuevamente que, si bien muchas personas han retomado la vida anterior a la pandemia, otras no. En el próximo año de covid-19, creo que el enfoque debe ser mucho más específico para estas personas que más necesitan nuestra ayuda. Deberíamos dirigir los refuerzos y tratamientos a los más vulnerables, por ejemplo.

Finalmente, debería haber un esfuerzo mucho mayor para reconstruir nuestra infraestructura de salud pública. Esto está muy atrasado. Hacerlo es fundamental no solo para prepararse para la próxima pandemia, sino también para mejorar la salud y el bienestar de todos los estadounidenses.